KNMI: code geel uitgebreid naar hele land

DE BILT (ANP) - Het KNMI breidt code geel uit voor het hele land. Dinsdagavond meldde de weerdienst al dat de waarschuwing voor onweer en windstoten zou gelden voor de kuststroken. Die is nu uitgebreid tot het oosten van het land. De waarschuwing geldt vanaf 17.00 uur.

In de tweede helft van de middag bereiken stevige regen- en onweersbuien de westkust. Die trekken vervolgens over naar het oosten, waar ze halverwege de avond weer vertrekken.

Vooral in de westelijke helft van het land zijn plaatselijk windstoten mogelijk, tot 70 kilometer per uur. In het noordwestelijke kustgebied mogelijk zelfs tot 80 kilometer per uur.