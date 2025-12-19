'Eén glas te veel kan leiden tot een strafblad, torenhoge kosten en blijvende problemen'

Het aantal mensen dat na rijden onder invloed naar het CBR moet voor onderzoek of een verplichte cursus, is dit jaar fors toegenomen. Met één glas te veel en toch achter het stuur stappen lijkt onschuldig, maar brengt niet alleen weggebruikers in gevaar. Het vergroot ook de kans om bij een verkeersongeval betrokken te raken. De gevolgen van rijden onder invloed zijn groot, niet iedereen is daarvan bewust.

Aantekening op strafblad

Een verkeersmisdrijf is een ernstiger strafbaar feit dan een verkeersovertreding. Bij een veroordeling kan men rekenen op zwaardere straffen, zoals hogere geldboetes en het tijdelijk kwijtraken van het rijbewijs. Daarnaast leidt een veroordeling tot een aantekening in de justitiële documentatie (strafblad). Dat kan gevolgen hebben voor toekomstige strafvervolgingen en de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Verplicht een dure cursus

Naast strafrechtelijke gevolgen kan het CBR bestuurders verplichten een cursus te volgen, die tot meer dan 1000 euro kan kosten. Ook kan een onderzoek naar alcoholgebruik door het CBR worden opgelegd. Bestuurders kunnen hun rijbewijs tijdelijk kwijtraken of zelfs opnieuw rijexamen moeten doen.

Schuld bij een ongeval

Veel mensen realiseren zich niet dat rijden onder invloed ook gevolgen heeft voor de aansprakelijkheid bij verkeersongevallen. Rechters kunnen de bewijslast omdraaien, waardoor de bestuurder onder invloed vaak (gedeeltelijk) aansprakelijk is.

Eigen schade niet vergoed en betalen van schade slachtoffer

Bij een ongeval waarbij de bestuurder onder invloed was, is de kans groot dat de schade aan de eigen auto niet wordt vergoed, zelfs niet bij een allriskverzekering. Daarnaast kan de verzekeraar de uitgekeerde schade aan het slachtoffer verhalen op de bestuurder. Dat kan oplopen tot hoge bedragen en enorme financiële impact hebben. Helemaal als het slachtoffer letsel opgelopen heeft.

Problemen bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering

Bestuurders die onder invloed schade veroorzaken, kunnen hun autoverzekering verliezen en zullen moeite hebben een nieuwe verzekering af te sluiten. Vaak kunnen zij alleen terecht bij speciale verzekeraars tegen een veel hogere premie.

Gevolgen, ook voor je gezin

Rijden onder invloed heeft verstrekkende gevolgen: voor de verkeersveiligheid, slachtoffers én financieel. De impact beperkt zich vaak niet alleen tot de bestuurder; ook het gezin draagt in veel gevallen de consequenties. Eén verkeerde keuze kan leiden tot een strafblad, torenhoge kosten en blijvende problemen.