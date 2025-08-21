Zaak explosie Tarwekamp mogelijk medio 2026 inhoudelijk behandeld

DEN HAAG (ANP) - De strafzaak over de fatale explosie aan de Tarwekamp in Den Haag wordt waarschijnlijk medio volgend jaar inhoudelijk behandeld. "Voor de zomer zou mooi zijn", zei de voorzitter van de rechtbank Den Haag donderdag tijdens de derde voorbereidende zitting. Er was opnieuw veel belangstelling van nabestaanden en andere slachtoffers.

Eerder hoopte de rechtbank nog dat de behandeling begin 2026 kan plaatsvinden, maar er moet nog veel onderzoek plaatsvinden, onder meer door het Nederlands Forensisch Instituut.

Bij de explosie in de Haagse wijk Mariahoeve op 7 december kwamen zes mensen om het leven. Vier mannen worden verdacht van betrokkenheid.