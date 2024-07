Oud-deelnemer Jacob kent Malgosia uit B&B Vol Liefde: 'Albert is heel erg nare man'

Ken je Jacob (60) nog uit het allereerste seizoen van B&B Vol Liefde ? De excentrieke watersporter, die vijf chagrijnige, samenzwerende vrouwen in zijn Portugese miljoenenvilla herbergde, heeft nu iets opmerkelijks te vertellen over kasteelheer Albert en de vrijgezelle Malgosia. Wat blijkt? Jacob kent haar persoonlijk!

Dit seizoen zetten acht B&B-houders hun deuren wagenwijd open voor een lading singles en heel Nederland mag meegenieten. Deelnemer Albert Diks, de 63-jarige Brabander die steenrijk is geworden doordat zijn broers Beter Bed hebben opgericht, pakt het groots aan: hij opent de poorten van zijn imposante Spaanse kasteel, compleet met honderd man aan personeel. Of hij in B&B Vol Liefde zijn match heeft gevonden? Wie zal het zeggen, maar er staat inmiddels wel een te koop-bord in zijn voortuin, schrijft Veronica Superguide

Jacob is niet mals over kasteelheer Albert

Oud-deelnemer Jacob heeft zo zijn eigen mening over Albert. In een interview met Shownieuws laat hij weten: "Ik vond hem echt heel erg naar, helemaal geen lieve man. Niet iemand die openstond voor iemand anders, een heel egoïstisch persoon." De geruchten dat Albert alleen meedoet om zijn hotel makkelijker te kunnen verkopen en met pensioen te gaan, lijken Jacob niet te verbazen. Bovendien heeft hij geen goed woord over voor Alberts 'stulpje', dat tot de top tien mooiste hotels in Europa behoort. “Ik begrijp niet wat voor property het is. Hij vraagt 400 euro per kamer, wat ik natuurlijk ook belachelijk vind.”

Malgosia

En dan is er nog Malgosia, één van de dames die voor Alberts kasteeldeur stond. Wat blijkt? Ze heeft na de opnames nog een bezoek gebracht aan Jacob’s B&B, samen met haar dochter. “Die Poolse dame is bij mij geweest in de B&B samen met haar dochter. Hele aardige dame en zij vertelde mij al het een en ander over Albert. Ik denk dat hij gewoon desperate is en desperate om het te verkopen.”

Jacob's eigen verkoopverhaal

Maar Jacob zette na zijn deelname zijn B&B toch ook te koop? “Ik heb niet meegedaan om mijn huis te verkopen”, verklaart hij. “Ik heb meegedaan, in eerste instantie om de liefde natuurlijk. En ten tweede omdat we coronatijd hadden gehad. Toen was er helemaal geen business. Dus ik zat twee jaar zonder klanten en ik was echt in nood om de verhuur te verbeteren. Wat mij aangeboden werd door RTL is: hiermee kun je je business verbeteren. Dat vond ik ook interessant.”

Puinhoop

Al lag volgens hem de focus toch echt op het ontmoeten van zijn liefdesmatch. “De hoofdzaak was om de dames te ontmoeten, wat bij mij natuurlijk echt een puinhoop was, want ik heb helemaal geen leuke dames gekregen.”

Nieuwe liefde

Gelukkig is Jacob inmiddels weer gelukkig in de liefde. In de 'hoe is het nu met'-aflevering van B&B Vol Liefde stelt hij zijn nieuwe vriendin Nicole voor. "We hebben elkaar ontmoet op Tinder", vertelt hij aan presentator Art Rooijakkers.