Rechtbank: 'Bolle Jos' moet ruim 96 miljoen betalen

De rechtbank in Rotterdam heeft maandag bepaald dat de veroordeelde drugshandelaar Jos Leijdekkers, alias Bolle Jos, ruim 96 miljoen euro aan de Staat moet betalen. Het Openbaar Ministerie had begin juni ruim 221 miljoen van de nog steeds voortvluchtige Leijdekkers (34) geëist, in een ontnemingsprocedure. De rechtbank komt tot een veel lager bedrag, doordat zij een andere wettelijke grondslag hanteert en een aantal verdiensten anders beoordeelt dan het OM.

'Bolle Jos' staat te boek als een grote speler in de internationale cocaïnehandel. Vorig jaar veroordeelde de rechtbank hem tot 24 jaar cel. In België zijn hem in diverse drugszaken lange gevangenisstraffen opgelegd. Leijdekkers verblijft volgens het OM in het West-Afrikaanse Sierra Leone.