Bittere pil voor Ivo Niehe: '1,2 miljoen van vraagprijs af'

Het is even slikken voor Ivo Niehe (78). Zijn luxueuze stadsvilla in Amsterdam -Zuid wil maar niet van eigenaar wisselen. Aangezien de verkoop geen unaniem belachelijk groot succes is, verlaagt hij nu de prijs naar 5,5 miljoen euro, een slordige 1,2 miljoen lager dan het originele prijskaartje.

Meer dan een jaar geleden zette de zelfbenoemde koning van de talkshows zijn kapitale woning met veel bombarie te koop. Voor 'slechts' 6,7 miljoen kreeg je maar liefst 481 vierkante meter aan woongenot in hartje Amsterdam-Zuid. Maar de koper bleef uit. Een half jaar later ging er een half miljoen van de vraagprijs af, maar ook dat bracht geen soelaas. Het pand werd uit de verkoop gehaald.

Geen medelijden

Nu is de stadsvilla terug op de markt, dit keer in de stille verkoop en voor een flinke hap minder. Weekend, dat bekendstaat om zijn vlijmscherpe blik op de huizenperikelen van BN’ers, meldt dat de nieuwe vraagprijs dichter in de buurt ligt van de WOZ-waarde van 5,6 miljoen euro.

Er is volgens BekendeBuren geen reden om medelijden te hebben: “Zelf kocht Ivo het pand in 2008 voor een bedrag van 3 miljoen euro en er rust op dit pand geen euro hypotheek. Dat betekent dat hij nu een winst kan maken van 2,5 miljoen euro.” Maar dan moet er natuurlijk wel iemand zijn die deze nieuwe vraagprijs wil betalen.

Wat koop je voor 5,5 miljoen?

Wie dat bedrag op tafel legt, krijgt een pand op een absolute toplocatie. Het uitzicht op het Museumplein is om van te dromen, en je zit op wandelafstand van het Rijksmuseum, het Concertgebouw én het Vondelpark.

De 481 vierkante meter woonruimte is verdeeld over vier verdiepingen en biedt elf kamers, waaronder vier grote en vier kleine slaapkamers. Luxe is er in overvloed: twee en suite badkamers – waarvan één met jacuzzi – een gym en een sauna.

Klein mispuntje

Een klein minpuntje: “Het enige nadeel is dat je een parkeervergunning moet hebben voor de auto.”