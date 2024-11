Duizenden banen weg bij staaldivisie Thyssenkrupp

DUISBURG (ANP/DPA/BLOOMBERG) - Het Duitse Thyssenkrupp is van plan duizenden banen te schrappen bij zijn staaldivisie die kampt met overcapaciteit, lage staalprijzen en hoge kosten voor onder meer energie. Binnen vijf jaar moet het personeelsbestand bij die verlieslatende tak krimpen van de huidige 27.000 naar ongeveer 16.000 banen, aldus het concern.

Bij die reorganisatie moeten 5000 arbeidsplaatsen verdwijnen en nog eens 6000 banen worden overgeplaatst naar externe dienstverleners of vervallen door de verkoop van activiteiten. Met de maatregelen wil het bedrijf de personeelskosten verlagen. De onderneming heeft ook hoge kosten voor het verduurzamen van productieprocessen.

Het concern kampt ook met concurrentie in Europa van goedkoop staal uit Azië en met de zwakte in de Duitse auto-industrie. Thyssenkrupp is een belangrijke staalleverancier aan Duitse autobouwers.