Broer Emma Watson prijstzijn zusje: Emma is irritant goed in alles

Emma Watson is volgens haar broer Alex Watson (31) "irritant goed in alles wat ze doet". Dat zegt Alex in gesprek met het Amerikaanse entertainmentplatform E! News. "Alles wat ze nieuw leert, leert ze zichzelf ontzettend snel aan en dan is ze er meteen heel goed in."

Ook vindt Alex dat zijn drie jaar oudere zus "erg competitief" is. "Dat zijn typisch oudere zus-dingen, niet?", zegt hij daarover.

Emma en Alex hebben samen een premium gin op de markt gebracht. "Ik heb veel meer tijd geïnvesteerd in leren over drank, maar Emma heeft ook echt haar huiswerk gedaan", aldus Alex. Hij noemt het "een ongelooflijk lonende ervaring" om zoiets met zijn zus te doen.