Candy Dulfer na 19 miskramen en IVF kinderloos

Candy Dulfer wilde heel graag kinderen, maar het mocht ondanks vele pogingen niet zo zijn. De jazz-artiest is in Margriet openhartig over haar ongewenste kinderloosheid.

"Ik wilde kinderen vanaf mijn twaalfde. 'Wacht maar, joh', zeiden anderen, 'eerst ga je lekker de wereld over'. Toen ik eraan toe was, bleek ik óf te laat óf zou een zwangerschap nooit kunnen worden volbracht. Ik ben als een gek aan het ivf'en geslagen."

Dulfer bleef het proberen. "Ik denk dat ik misschien wel negentien miskramen heb gehad", vertelt ze in Margriet. "Wat me er doorheen heeft geholpen is de wetenschap dat mijn lichaam niet kapot is omdat het me niet lukte om moeder te worden."

Toen Dulfer op 53-jarige leeftijd hoorde dat zwangerschap echt niet meer mogelijk was, was het een grote klap. Ze heeft het leren accepteren en haar rol als bonusmoeder omarmd. "Ik gun iedereen het moederschap, maar als het niet lukt, mag het niet je leven verpesten. Ik heb een prachtig leven met twee lieve bonusjongens."