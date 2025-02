Diddy weer aangeklaagd wegens seksueel misbruik

Sean 'Diddy' Combs is wederom aangeklaagd wegens seksueel misbruik. Een man beweert in een nieuwe aanklacht dat de rapper hem gedurende een periode van vijf jaar heeft misbruikt, gedrogeerd en gedwongen om seksuele handelingen met vrouwen uit te voeren.

De man, die zijn aanklacht anoniem heeft ingediend, stelt verder dat Diddy hem een muziekcarrière in het vooruitzicht stelde. Ook zegt de man dat Diddy hem met de dood bedreigde en chanteerde met opnames van seksuele ontmoetingen die in het geheim waren gemaakt.

Er waren dinsdag ook nog twee vrouwen die Diddy aanklaagden. Beiden beweren dat ze in de jaren negentig werden gedrogeerd en gedwongen tot seksuele handelingen met compagnons van de rapper.

De advocaten van Diddy reageerden met een verklaring aan verschillende media op de nieuwe aantijgingen. "Hoeveel rechtszaken er ook worden aangespannen, het verandert niets aan het feit dat Combs nooit iemand seksueel heeft misbruikt - man of vrouw, volwassene of minderjarige," luidde de verklaring aan Rolling Stone. Er zijn al tientallen mensen die de 55-jarige Diddy beschuldigen van seksueel misbruik. Hij is daarnaast verdachte in een strafzaak waarin hij wordt beschuldigd van onder meer afpersing en mensenhandel. Het proces tegen Diddy, die momenteel in de gevangenis zit, gaat in mei van start.