China roept op tot 'dialoog' met VS over handelstarieven

BEIJING (ANP/AFP) - China wil een "dialoog" aangaan met de Verenigde Staten over de handelsspanningen tussen de economische grootmachten nu ze wederzijdse importheffingen hebben opgelegd. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken roept daarbij op tot "eerlijke en respectvolle" gesprekken.

Hij zei ook dat China "resoluut tegenstander" is van de invoertarieven op Chinese goederen die de VS hebben opgelegd. Volgens hem is er sprake van "grote ontevredenheid" in Beijing over die heffingen. De vergeldingsmaatregelen van China zijn nodig om zijn "legitieme rechten en belangen" te beschermen, aldus de woordvoerder, die eraan toevoegde dat er "geen winnaars zijn in een handelsoorlog".

President Donald Trump wil met de heffingen ook meer druk zetten op China om de productie en verspreiding van de zeer verslavende pijnstiller fentanyl te stoppen. De woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken gaf aan dat China een zeer streng beleid heeft tegen drugs en niet verantwoordelijk is voor de fentanylcrisis in de VS die jaarlijks het leven kost aan vele duizenden Amerikanen. "Fentanyl is een Amerikaanse kwestie en de kernoorzaak ligt in de VS zelf", aldus de zegsman.