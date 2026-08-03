ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dit is het duizelingwekkende bedrag dat Dries Roelvink heeft verdiend met zijn gehaktballen

Beroemd
door Désirée du Roy
maandag, 03 augustus 2026 om 8:50
ANP-533471319
Dries Roelvink (67) staat al jaren bekend om zijn gele speedo, positieve inborst en stemmetje als een nachtegaal. Maar wat bijna niemand weet: zijn populairste hit komt helemaal niet uit de studio. Het zijn vooral z'n gehaktballen die hoge ogen gooien. En dat tikt flink aan voor de realityster.
In gesprek met De Telegraaf doet Dries voor het eerst uit de doeken hoeveel hij precies verdient aan zijn eigen gehaktbal, die in de schappen van supermarktketen Jumbo liggen te pronken. En dat blijkt geen kattenpis.

18 cent per bal

"Ik krijg ongeveer 18 cent bruto per verkochte bal en we hebben er inmiddels zo'n 14 miljoen verkocht", vertelt Dries tegen RTL Boulevard. Tel uit je winst: dat komt neer op een bruto-inkomen van ruim 2,5 miljoen euro.
Dries zelf zegt er niet zo mee bezig te zijn. Hij is namelijk al veel langer financieel onafhankelijk. "Ik zeg je eerlijk, een jaar of vijftien geleden hoefde ik financieel al niet meer na te denken", aldus de realityster.

Geen dure spulletjes

Toch is Dries niet iemand die met zijn miljoenen gaat lopen zwaaien. "Ik geef het niet uit aan dure spullen. Het zal ooit naar mijn kinderen gaan", zegt hij daarover. Volgens de zanger komt zijn financiële gemoedsrust vooral doordat hij nooit onbezonnen met zijn geld is omgesprongen. "Ik heb geen rare investeringen gedaan en mijn vrouw heeft altijd goed op de centen gelet."

Gehaktbal krijgt hoofdrol in nieuw seizoen

De timing van het interview is niet toevallig: aankomende zaterdag start het nieuwe seizoen van De Roelvinkjes. En de kans is groot dat die beroemde gehaktbal daarin weer vaak in beeld komt, want ook in het nieuwe seizoen speelt hij regelmatig een rol.
Bron: RTL Boulevard

Lees ook

Manhoef slaat Dave Roelvink al na twee ronden neer bij bokseventManhoef slaat Dave Roelvink al na twee ronden neer bij boksevent
Treurige Dries Roelvink mag niet op cover van Men's HealthTreurige Dries Roelvink mag niet op cover van Men's Health
Dries Roelvink in gele slip bij ToppersDries Roelvink in gele slip bij Toppers
Beelden uit Dubai: Donny Roelvink heeft zich bekeerd tot de islamBeelden uit Dubai: Donny Roelvink heeft zich bekeerd tot de islam
loading

POPULAIR NIEUWS

106623550_m

Dit is waarom je nooit moet schuilen in je camper of caravan tijdens onweer

Scherm­afbeelding 2026-08-02 om 07.41.14

De paradox van de woningmarkt: Ruim 1 op de 8 huizen moet in prijs omlaag — en toch wordt er juist méér overboden

infantino wordt herkozen als baas van fifa met steun van knvb1678775069

Het salaris dat FIFA-baas Infantino net misliep

ANP-491854299

Doorwerken na uw AOW: dit levert het op, dit verliest u

shutterstock_1096029770

Foute makelaars: vijf jaar later nog steeds vriendjespolitiek

184260872_m

Waarom jij bijna altijd vindt dat je lelijk op de foto staat

Loading