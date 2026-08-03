Dit is het duizelingwekkende bedrag dat Dries Roelvink heeft verdiend met zijn gehaktballen

Dries Roelvink (67) staat al jaren bekend om zijn gele speedo, positieve inborst en stemmetje als een nachtegaal. Maar wat bijna niemand weet: zijn populairste hit komt helemaal niet uit de studio. Het zijn vooral z'n gehaktballen die hoge ogen gooien. En dat tikt flink aan voor de realityster.

In gesprek met De Telegraaf doet Dries voor het eerst uit de doeken hoeveel hij precies verdient aan zijn eigen gehaktbal, die in de schappen van supermarktketen Jumbo liggen te pronken. En dat blijkt geen kattenpis.

18 cent per bal

"Ik krijg ongeveer 18 cent bruto per verkochte bal en we hebben er inmiddels zo'n 14 miljoen verkocht", vertelt Dries tegen RTL Boulevard. Tel uit je winst: dat komt neer op een bruto-inkomen van ruim 2,5 miljoen euro.

Dries zelf zegt er niet zo mee bezig te zijn. Hij is namelijk al veel langer financieel onafhankelijk. "Ik zeg je eerlijk, een jaar of vijftien geleden hoefde ik financieel al niet meer na te denken", aldus de realityster.

Geen dure spulletjes

Toch is Dries niet iemand die met zijn miljoenen gaat lopen zwaaien. "Ik geef het niet uit aan dure spullen. Het zal ooit naar mijn kinderen gaan", zegt hij daarover. Volgens de zanger komt zijn financiële gemoedsrust vooral doordat hij nooit onbezonnen met zijn geld is omgesprongen. "Ik heb geen rare investeringen gedaan en mijn vrouw heeft altijd goed op de centen gelet."

Gehaktbal krijgt hoofdrol in nieuw seizoen

De timing van het interview is niet toevallig: aankomende zaterdag start het nieuwe seizoen van De Roelvinkjes. En de kans is groot dat die beroemde gehaktbal daarin weer vaak in beeld komt, want ook in het nieuwe seizoen speelt hij regelmatig een rol.