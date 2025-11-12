Echtgenote vertelt over het zware dagelijkse leven: het leven van Bruce Willis met dementie

Emma Heming Willis (47) geeft in Bildzeitung een kijkje in haar leven met Bruce Willis (70), bij wie in 2022 de spraakstoornis afasie en in 2023 frontotemporale dementie (FTD) werd vastgesteld. Het is een voorpublicatie van haar boek 'Een heel bijzondere reis'. Daarin geeft mevrouw Willis Emma blik hun leven sinds de d emenite-diagnose in 2023. Mensen die leven met een demente partner zullen veel herkennen.

“Omdat Bruce niet meer met mij kan communiceren, moet ik echt alles voor hem beslissen. Ik kan hem niet vragen hoe hij zich voelt, wat er aan de hand is of of hij pijn heeft.”

“Alle deuren moeten beveiligd zijn”

Ze geeft anderen tips uit haar eigen dagelijks leven: “Alle deuren moeten beveiligd zijn, zodat uw beschermeling niet zomaar weg kan lopen.” Bovendien moet het “fornuis een kinderslot hebben en moeten de koelkast en vriezer afsluitbaar zijn, zodat ze niet per ongeluk open blijven staan”.

Op advies van een deskundige vermijdt Emma nu alles wat zwart is en heeft ze zelfs de deurmatten vervangen: “Mensen met dementie zien iets zwarts vaak als een soort gat. Als u dus een zwart T-shirt draagt, kan de persoon die u verzorgt de indruk krijgen dat uw hoofd vrij in de lucht zweeft. En een zwarte deurmat lijkt op een gat in de vloer.”

Emma onthult: “Toen ik bedacht hoe luidruchtig, gek en grappig Bruce altijd was met de meisjes en hoe hij de muziek in huis altijd op vol volume had staan, besefte ik dat ik een omgeving creëerde die hij nooit gewild zou hebben.”

Het leven van de dochters werd beperkt

De moeder van twee dochters (11, 13) verzorgde de Hollywoodster lange tijd zelf. “Ik geloofde dat niemand hem zo goed kon verzorgen als ik”, schrijft ze. Het dagelijkse gezinsleven stond op zijn kop: Bruce Willis werd “extreem geluidsgevoelig”. Iedereen moest op zijn tenen door het huis lopen. "Afspreken om te spelen was onmogelijk. Het was alsof ik de kinderen een muilkorf omdeed.“ Niemand had nog plezier thuis. De zorg maakte Emma geestelijk ziek – en ze zocht hulp.

Want in werkelijkheid is ze niet alleen de verzorgster van haar man, maar ook moeder: ”Ik zit midden in de opvoeding van een prepuberale tiener en een tiener. Dat ik om hulp kon vragen, heeft ons in meerdere opzichten gered."

Bruce Willis in de zomer van 2022 met zijn dochters Evelyn (nu 11, links) en Mabel (nu 13). Echtgenote Emma: “Hij wilde het beste voor Mabel en Evelyn en een thuis waar ze gewoon kind konden zijn.”

Emma besloot om niet ver van haar huis een tweede huis te zoeken, alleen voor Bruce, waar hij 24 uur per dag verzorgd wordt. Ze legt uit: “Ons tweede huis is een mooie en veilige plek waar ik hem de best mogelijke zorg kan geven. En dankzij ons oude huis kan ik me volledig concentreren op mijn twee meisjes, zoals ze verdienen.”