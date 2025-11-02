



Steeds meer studies tonen aan dat mensen die langdurig wonen in gebieden met hogere concentraties fijnstof, stikstofdioxide en andere luchtvervuilende stoffen een grotere kans hebben op het ontwikkelen van dementie. Vooral de nabijheid van snelwegen en drukke stedelijke gebieden wordt als risicofactor gezien.

Hoe werkt dit? Wetenschappers denken dat hele kleine deeltjes, zoals fijnstof (PM2.5), de bloed-hersenbarrière kunnen passeren. Daardoor kunnen ontstekingsreacties ontstaan in het brein, wat de vorming van amyloïde plaques en tau-eiwitten stimuleert—kenmerken van Alzheimer. Bovendien kan luchtvervuiling de kans op kleine herseninfarcten vergroten, die op hun beurt leiden tot cognitieve achteruitgang.

Waarom is dit relevant voor Nederland? Nederland behoort tot de landen met relatief hoge luchtvervuiling, vooral in de Randstad en langs snelwegen. De gevolgen zijn dus van nationaal belang.

Wat kun je zelf doen?

Woon je in de buurt van drukke wegen, dan is het slim om ventilatie ’s ochtends of na regen te laten plaatsvinden, als de lucht vaak schoner is.

Overweeg luchtreinigers voor binnen.

Pleit lokaal en landelijk voor maatregelen: minder autoverkeer, schonere vervoersmiddelen en meer groen in stedelijke gebieden.

Slotgedachte Luchtvervuiling is niet alleen een kwestie van longen, maar raakt letterlijk ons denkvermogen. Bescherming van de luchtkwaliteit betekent ook bescherming van ons geheugen en intellect.