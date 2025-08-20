VS zijn tevreden over tariefafspraken met China

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent heeft aangegeven dat de Verenigde Staten tevreden zijn over de huidige afspraken met China over importheffingen. Vorige week stelde president Donald Trump hogere importheffingen op Chinese goederen met nog eens negentig dagen uit, tot 10 november.

Washington is "erg blij" met de huidige tariefsituatie met China. "Ik denk dat de status quo op dit moment vrij goed werkt", zei Bessent in een interview met Fox News. "China is de grootste inkomstenbron wat betreft tariefinkomsten - dus als het niet kapot is, moet je het niet repareren."

De uitspraken van Bessent wijzen erop dat de VS het rustiger aan willen doen met de tweede grootste economie ter wereld, voordat de afspraken aflopen en de heffingen weer dreigen op te lopen. De Amerikaanse regering heeft zich recent al gematigder opgesteld tegenover China, mogelijk om een ontmoeting en een handelsdeal met de Chinese president Xi Jinping te realiseren.