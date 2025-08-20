ECONOMIE
Vlaanderen schrapt meeste boeren van lijst piekbelasters stikstof

Samenleving
door anp
woensdag, 20 augustus 2025 om 12:13
anp200825103 1
BRUSSEL (ANP) - De Vlaamse regering heeft de meeste bedrijven geschrapt van de lijst met zogeheten piekbelasters, landbouwondernemingen die dreigen te worden gesloten omdat ze veel stikstof uitstoten. De lijst gaat na een herberekening van zestig naar elf bedrijven.
Daarbij zijn objectieve criteria gebruikt, zegt minister van Landbouw Jo Brouns tegen Het Belang van Limburg. Er was discussie over welke gegevens werden gebruikt voor het samenstellen van de lijst. Daarover werden nieuwe afspraken gemaakt in het stikstofbeleid van eind 2023.
De bedrijven op de lijst moeten stoppen als ze hun uitstoot uiterlijk 2030 niet flink hebben verminderd. Zij hebben met hun uitstoot een disproportioneel grote impact op de beschermde natuur in de omgeving, aldus de regering. Van de elf overgebleven bedrijven liggen er vier in Oost-Vlaanderen, drie in Limburg, drie in Antwerpen en een in Vlaams-Brabant.
