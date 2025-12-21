Evert ten Napel bemoeit zich (te?) veel met show Carrie

Carrie ten Napel is de nepobaby van oud-sportcommentator Evert. (Ze is niet de enige. Denk aan Gijs Groenteman, Splinter Chabot, Noa Vahle en André Hazes jr)

Dat vertelde Carrie zaterdag in het programma Sterren op het Doek. Carrie vindt het prima dat haar vader Evert enthousiast is over haar programma Carrie op vrijdag. Maar ze wil niet dat de Klazienavener in de studio prominent in beeld gaat zitten.

„Hij vindt het fantastisch om te komen, het liefst komt hij elke vrijdag”, aldus Carrie. „Maar dan zegt hij meteen daarna: dat moet ik niet doen. Ik vind het prima, maar dan achter de schermen. Ze hebben hem één keer achter een plant gezet omdat ik hem niet in beeld wilde.”

Evert manifesteert zich af en toe als „een extra redactielid”, vertelt Carrie liefkozend. „Hij stuurt heel veel mailtjes en ideeën naar de redactie. Hij is er wel veel mee bezig. Ik zeg: pap, stuur die ideeën maar gewoon rechtstreeks, anders moeten ze het weer allemaal doorsturen.”