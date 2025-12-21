Viceminister: delen Epstein-files teruggetrokken om betrokkenen

WASHINGTON (ANP/DPA) - De verwijdering van enkele bestanden uit de door justitie in de VS vrijgegeven online Epstein-archieven was op verzoek van vermeende slachtoffers van de zakenmagnaat en zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dit heeft viceminister van Justitie Todd Blanche gezegd. Het gaat om foto's van mensen die bij justitie nog niet officieel bekend waren als mogelijke slachtoffers van Epstein. Nu dat wel zo is, vormen ze deel van het onderzoek en worden hun namen niet openbaar gemaakt totdat dat is afgerond.

Het gaat om afbeeldingen van mogelijke slachtoffers van Epstein. Hij was al een in Florida veroordeelde zedendelinquent toen er in 2019 in New York een nieuwe zaak tegen hem werd aangespannen en hij werd gearresteerd. Volgens justitie pleegde hij in 2019 in zijn cel zelfmoord, terwijl hij onder voortdurend toezicht stond als zelfmoordkandidaat.

Epstein was een investeringsbankier die zich omringde met vooraanstaande politici, bankiers en zakenmagnaten en graag met hen op de foto ging.