Opbrengst Serious Request na drie dagen ruim 7,4 miljoen euro

DEN BOSCH (ANP) - De actie Serious Request van NPO 3FM heeft na drie dagen 7.423.618 euro opgeleverd. Dat werd zondagavond bekendgemaakt. Dit jaar staat Serious Request in het teken van Spieren voor Spieren, een stichting die zich inzet voor kinderen met een spierziekte.

De teller stond vrijdag op ruim 4,3 miljoen euro en zaterdag op ruim 5,9 miljoen euro.

Tijdens de actie zitten 3FM-dj's Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Mart Meijer opgesloten in het Glazen Huis op de Markt in Den Bosch. Van daaruit verzorgen zij 24 uur per dag radio-uitzendingen. De actie duurt nog tot en met kerstavond.

Hoogste eindbedrag

Luisteraars kunnen onder meer bijdragen door tegen een donatie een plaat aan te vragen. Het themalied Hoogtevrees van Bente werd zondag het meest aangevraagd, gevolgd door Golden van HUNTR/X en Time To Move van Lammer.

Het hoogste eindbedrag tot nu toe werd in 2014 opgehaald. De inzameling sloot toen op 12.380.438 euro.