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EU-ministers akkoord met sancties tegen betrokkenen dood Navalny

Samenleving
door anp
maandag, 15 juni 2026 om 14:11
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LUXEMBURG (ANP) - De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben maandag nieuwe sancties aangenomen tegen 34 Russische mensen en 47 organisaties en/of bedrijven. Onder hen bevinden zich vijftien mensen en een bedrijf die een rol hebben gespeeld bij de vervolging, vergiftiging en dood van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny.
Het zijn onder meer Russische rechters en aanklagers, medewerkers van de staatsveiligheidsdienst FSB en medisch personeel. Een bedrijf dat aan de EU-sanctielijst is toegevoegd, heeft samengewerkt met Moskou om een gezichtsherkenningssysteem te ontwikkelen. Dat systeem was bedoeld om onafhankelijke journalisten, oppositieactivisten en deelnemers aan vreedzame protesten voor Navalny en tegen de Russische oorlog tegen Oekraïne te volgen en te arresteren.
De andere maatregelen zijn gericht op het verzwakken van de Russische militair-industriële sector en het verlagen van Russische energie-inkomsten door meer schepen van de Russische schaduwvloot op de zwarte lijst te zetten.
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