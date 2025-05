Landelijke stroomstoring Spanje begon in onderstation Granada

GRANADA (ANP/RTR) - De enorme stroomstoring in Spanje en Portugal van twee weken geleden is ontstaan in een onderstation in de zuidelijke stad Granada, meldt de Spaanse minister van Energie Sara Aagesen. Het is nog altijd niet duidelijk wat de oorzaak was van de stroomuitval.

De stroom viel in Granada "abrupt" uit, vertelde de minister aan het parlement. Enkele seconden later volgden storingen in Sevilla en Badajoz, vlak bij de grens met Portugal. Binnen twintig seconden ging daardoor 2,2 gigawatt aan elektriciteit verloren. Dat leidde tot een reeks verstoringen in het landelijke stroomnetwerk en legde het hele Iberische schiereiland plat.

De autoriteiten in Spanje hebben meerdere onderzoeken geopend naar de oorzaak van de uitval, maar volgens Aagesen kost het veel tijd om te achterhalen wat er gebeurd is. "We analyseren miljoenen gegevens", aldus de minister, die verwacht dat er geen voor de hand liggend antwoord is.