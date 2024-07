Indiaas bedrijf wil met behulp van AI oogsten voorspellen

BANGALORE (BLOOMBERG/ANP) - Het Indiase bedrijf Cropin Technology Solutions gaat in samenwerking met Google de opbrengst van dertien belangrijke gewassen voorspellen met behulp van kunstmatige intelligentie. Het bedrijf denkt zo toekomstige tekorten in de landbouw te kunnen oplossen.

Cropin, gevestigd in Bangalore, maakt gebruik van Gemini, het AI-model van Google om op basis van gegevens uit het verleden zo nauwkeurig mogelijke voorspellingen te doen over de gewassen. Cropin-topman Krishna Kumar spreekt van "een grote sprong voorwaarts". Met kunstmatige intelligentie moet het mogelijk worden te voorspellen hoe een bepaald gewas zich een nieuw seizoen, volgend jaar of de komende vijf jaar zal gedragen.

"We zien nu hele industrieën in beroering raken door een tekort aan bijvoorbeeld cacao of sinaasappels", zegt Cropin. "Met deze technologie kunnen we voorspellen welke aardappelsoort het meest gaat opbrengen in Idaho of in Kenia, wat klanten van chipsfabrikanten helpt bij het plannen van hun voorraden."