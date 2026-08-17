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Spanje verzorgt opvangplekken voor migranten in Ceuta

Samenleving
door anp
maandag, 17 augustus 2026 om 15:17
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CEUTA (ANP) - Spanje gaat 1500 tijdelijke opvangplekken voor migranten verzorgen in de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko, zegt migratieminister Elma Saiz volgens persbureau EFE. Eind juli staken daar tienduizenden mensen de grens over, van wie er nog 5000 tot 8000 zouden zijn achtergebleven. Zondag demonstreerden honderden van hen tegen de omstandigheden waarin zij nu leven.
De migranten zouden veelal op het strand slapen en van de politie niet het stadscentrum in mogen. Ook zouden er ziektes zijn uitgebroken.
Na de massale oversteek van eind juli werd voor zaterdag opnieuw zo'n poging aangekondigd op sociale media. Daarbij waren uiteindelijk veel minder mensen betrokken en voor zover bekend wist niemand Ceuta te bereiken. Wel werden volgens Marokkaanse media honderden arrestaties verricht.
De Spaanse krant El País meldt dat Juan Vivas, de hoogste bestuurder van Ceuta, de overheid maandag beschuldigde van passiviteit. Hij dreigde met juridische stappen als de situatie binnen dertig dagen niet verbetert.
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