Tijdelijke schaatsbaan bewijst waarde op Spelen met zeven records

MILAAN (ANP) - Met zeven olympische records is de organisatie van de Spelen van Milaan erin geslaagd een snelle ijsvloer neer te leggen voor het langebaanschaatsen. De tijdelijke schaatsbaan in twee hallen van het beurscomplex doet daarmee niet onder voor traditionele ijsstadions.

Dit biedt ook mogelijkheden voor de organisatie van de Spelen van 2030 in de Franse Alpen. Dat organisatiecomité kondigde eerder aan geen nieuwe schaatshal te bouwen en uit te wijken naar ofwel Thialf in Heerenveen ofwel het Italiaanse Turijn. Maar het succes van de zogenoemde 'pop-upbaan' in Milaan kan de organisatoren wellicht nog op andere gedachten brengen.

"Het is de eerste tijdelijke ijsbaan op de Olympische Spelen", legt Enrico Fabris, tweevoudig olympisch kampioen van de Spelen van Turijn in 2006 en manager van het stadion uit. "De baan in Turijn was een echte schaatsbaan in een expohal, maar die is daarna niet meer gebruikt. Hier is alles drie weken na de Spelen ontmanteld."

Duurzamer en goedkoper

De ijsbaan in Milaan past in de doelstelling om de Spelen duurzamer en goedkoper te maken. "De baan bestaat uit twintig aparte stukken met koeling en pompen", zegt ijsmeester Mark Messer. "Die kunnen ergens anders hergebruikt worden."

Volgens de Canadese ijsmeester van Calgary is het zeker mogelijk om deze baan te hergebruiken over vier jaar. Messer was verantwoordelijk voor de ijsbaan van 1988 en van alle Spelen sinds 2002 met uitzondering van Sotsji in 2014. Hij denkt dat een soortgelijke baan als in Milaan ook gebruikt kan worden over vier jaar. "We leren van de fouten en hebben vooral meer tijd nodig. Je moet een grote hal hebben, al kan die iets kleiner zijn dan hier."

Luchtvochtigheid

Messer legt uit dat hij in de beurshal drie variabelen onder controle moest krijgen: de temperatuur van het ijs, de temperatuur van de lucht en de luchtvochtigheid. De ijsvloer is met 6 centimeter dikker dan op een normale ijsbaan. Het ijs moet steviger zijn omdat het koelsysteem hier niet in een betonnen ondergrond ligt. De schaatshal is afgesloten met zwarte doeken en erbinnen lukt het juist heel goed om de luchtvochtigheid te reguleren, hebben Messer en Fabris ontdekt.

Schaatsers reageren verdeeld op eventuele Spelen in Heerenveen. Jenning de Boo en Jordan Stolz gaven beiden aan dat het geweldig zou zijn om in Thialf te schaatsen, maar dat het ook afbreuk doet aan het olympische gevoel, zo afgezonderd te zijn van de andere wintersporten.