Hoe rijk is de nieuwe 'AH-supermarktmanager' Jeroen van Koningsbrugge?

Al sinds 2007 dendert Jeroen van Koningsbrugge (52) in allerlei hoedanigheden de huiskamer binnen en vanaf nu zal hij ons tot vervelends toe toespreken als supermarktmanager Daan in de nieuwe reclames van Albert Heijn . De acteur, presentator en cabaretier krijgt hier ongetwijfeld een enorme bak geld voor van de grootgrutter. Maar heeft hij die centen eigenlijk nog nodig?

Voor Van Koningsbrugge voelt de rol persoonlijk. “Mijn vader was supermarktmanager bij Albert Heijn, dus ik weet hoe het er in een winkel echt aan toe gaat. Dat ik nu Daan mag zijn voor Albert Heijn, voelt voor mij alsof de cirkel rond is”, zegt hij in een reactie. Het is niet de eerste keer dat hij in een commercial schittert: twintig jaar geleden speelde hij autoverkoper in spotjes voor Citroën.

Hoe staat hij er financieel voor?

Volgens de Kamer van Koophandel staat er bij zijn enige BV iets minder dan €850.000 eigen vermogen op de balans van 2023. Dat is bijna twee ton minder dan in 2022, maar zijn schulden zijn niet toegenomen. Geen reden dus om aan te nemen dat het slecht gaat met de entertainer.

Daarnaast heeft Van Koningsbrugge handig geïnvesteerd in vastgoed. In 2013 kocht hij samen met zijn vrouw een stuk grond in Limburg, met zijn Amsterdamse grachtenpand als onderpand voor een hypotheek van €1,4 miljoen. Die hypotheek is inmiddels afgelost. Het grachtenpand verkocht hij in 2019 voor €1,6 miljoen. Waar dat geld precies is gebleven, blijft gissen, maar duidelijk is dat er flinke bedragen zijn vrijgekomen.

Grootgrutter betaalt goed

Met andere woorden: Van Koningsbrugge is miljonair, mogelijk zelfs multimiljonair. Maar de schoorsteen moet blijven roken voor rupsje nooitgenoeg. En daarbij komt de nieuwe klus goed van pas. Voor zijn rol als manager Daan strijkt hij naar verluidt €250.000 tot €300.000 per jaar op. Een mooie bijverdienste dus, zelfs voor iemand die er al warmpjes bij zit.