EU-buitenlandchef gefrustreerd over onenigheid bij aanpak Israël

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 september 2025 om 11:57
anp090925086 1
STRAATSBURG (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas is gefrustreerd over het uitblijven van gezamenlijke maatregelen van de EU tegen Israël voor zijn onmenselijke optreden in Gaza. Kallas zei in een debat in het Europees Parlement niet te willen vingerwijzen naar EU-lidstaten die sancties tegen Israël willen blokkeren, maar benadrukte ook dat de Europese Unie door die verdeeldheid niet vooruit kan.
Er liggen al lang verschillende opties op tafel, zoals het opschorten van het EU-handelsverdrag met Israël en het uitsluiten van Israël bij onderzoeksprogramma's. "Maar er is geen overeenstemming over volgende stappen, terwijl er in het noorden van Gaza hongersnood is", zei Kallas. "We moeten meer doen. Er is politieke wil nodig voor de weg vooruit."
Een groot deel van het Europees Parlement wil dat de EU sancties oplegt aan Israël, maar ook het parlement is niet eensgezind.
