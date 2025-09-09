Koning over vakantie in coronatijd: deel discussie valt weg

LELYSTAD (ANP) - Een deel van de discussie over de herfstvakantie van het koningspaar in Griekenland in coronatijd valt volgens koning Willem-Alexander "altijd" weg. "We hadden niet naar Griekenland moeten gaan, maar het was niet verboden. Maar dat deel valt altijd weg in de discussie", zei hij dinsdag bij een bezoek aan Flevoland.

"Griekenland was toegestaan om naartoe te gaan", antwoordde de koning op een vraag van een cliënt van zorgorganisatie Kwintes, die een theaterstuk had opgevoerd. "Het was niet op die manier fout, het was fout, omdat het land op slot ging."

Willem-Alexander en Máxima besloten de herfstvakantie van 2020, ondanks de coronapandemie, door te brengen in hun villa in Griekenland. De Nederlandse regering had iedereen gevraagd zo min mogelijk te reizen. De reis veroorzaakte verontwaardiging, waarna het koningspaar die na een paar uur afbrak. Later boden ze excuses aan.

"Het was fout om te gaan, omdat het een fout beeld gaf", zei de koning. "Het is helaas zo gebeurd."