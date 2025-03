Jet vindt het 'oorverdovend stil' zonder Rob de Nijs

Het is veertien dagen sinds Rob de Nijs op 82-jarige leeftijd overleed. Zijn vrouw Jet deelt zondagavond op Instagram een foto waarbij ze schrijft dat het "oorverdovend stil" is zonder hem.

"Veertien dagen… Oorverdovend stil zonder jou", schrijft Jet bij een foto van onder meer een geurkaars met daarop de naam van Rob. Op de foto staat verder onder meer een glazen waxinelichthouder met daarop twee handen die elkaar vasthouden en daaronder de tekst "Wat op liefde gebouwd is vergaat niet".

De Nijs overleed zondag 16 maart in zijn woning in Bennekom in het bijzijn van zijn dierbaren. In 2019 maakte de zanger van hits als Banger Hart, Malle Babbe en Ritme van de Regen, bekend dat hij leed aan de ziekte van Parkinson en daarom moest stoppen met optreden.