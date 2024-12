Meer bedrijven moeten veiligheidstoets doen bij overname

DEN HAAG (ANP) - Meer bedrijven moeten een veiligheidstoets doen voordat ze fuseren, worden overgenomen of investeringen van buitenaf krijgen. Minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken) breidt deze regel uit om inmenging uit het buitenland tegen te gaan, heeft hij donderdag bekendgemaakt.

De wet die de veiligheidstoets verplicht stelt, wordt uitgebreid met zes zogeheten 'sensitieve technologieën'. Als een bedrijf daarmee te maken heeft, wordt de toets verplicht bij een fusie, overname of investering. Het gaat om biotechnologie, kunstmatige intelligentie, geavanceerde materialen en nanotechnologie, sensor- en navigatietechnologie en medische nucleaire technologie. Onder meer halfgeleiders en kwantumtechnologie vielen al onder de wet.

"Wij kunnen het ons niet veroorloven om naïef te zijn over de intenties van andere landen als het gaat om deze bedrijven", zegt Beljaarts in een verklaring. De uitbreiding van de veiligheidstoets ziet hij als een "belangrijke stap" in het beschermen van de Nederlandse economie.

Een bedrijf dat bijvoorbeeld met biotechnologie werkt, moet bij een fusie een melding doen bij het Bureau Toetsing Investeringen (BTI) en daarbij vragen beantwoorden over invloed die andere partijen krijgen. Vervolgens kan minister Beljaarts voorwaarden stellen aan de fusie, of die zelfs verbieden. Een bedrijf dat de wet overtreedt, kan een boete krijgen van maximaal 10 procent van de omzet. Vorig jaar rondde het BTI 44 onderzoeken af, waarvan het merendeel om de veiligheidstoetsen draaide. In een enkel geval legde het bureau maatregelen op.