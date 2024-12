Kamer haalt acht ton uit slavernijfonds voor grensbewaking

Het vorige kabinet bood namens ons allen excuses aan voor de leidende rol die Nederland heeft gespeeld in de internationale handel in mensen. We kochten mensen in West-Afrika en verkochten deze als slaaf en met winst in Amerika. Ook de koning bood zijn excuses aan. Er werd ook een fonds van 200 miljoen beschikbaar gesteld voor bewustwording.

Van Geert Wilders is bekend dat hij die excuses onzinnig vond. Hij blijkt nu samen met zijn rechtse vrienden begonnen met het slopen van het fonds, meldt De Telegraaf.

Op voorspraak van JA21-leider Joost Eerdmans wordt 800.000 euro uit de pot overgeheveld naar de Koninklijke Marechaussee voor grenscontroles in de Nederlandse Antillen. Een meerderheid van de Kamer (PVV, VVD, NSC, BBB, FVD en SGP) heeft zich achter dat voorstel van Eerdmans geschaard.

„Er wordt 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor bewustwording van het slavernijverleden. Dat leek ons al teveel van het goede”, zegt Eerdmans.