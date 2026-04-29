Iranoorlog drukt op boekingscijfers bij Booking.com

Economie
door anp
woensdag, 29 april 2026 om 10:18
NORWALK (ANP/BLOOMBERG) - Reisbedrijf Booking Holdings, het moederbedrijf van Booking.com, heeft zijn verwachtingen voor dit jaar verlaagd, omdat de oorlog in het Midden-Oosten de vraag naar reizen drukt. Volgens financieel directeur Ewout Steenbergen zorgde de oorlog al voor meer annuleringen en minder nieuwe boekingen in het eerste kwartaal. In het tweede kwartaal voorziet hij nog meer impact.
Voor de periode tot eind juni rekent Booking nog wel op een omzetgroei tussen de 4 en 6 procent. Dat is evenwel ver beneden de verwachtingen van analisten. Het bedrijf heeft daarnaast zijn jaarverwachting voor de groei van het aantal boekingen verlaagd. Eerst was het bedrijf nog overtuigd van een groei van meer dan 10 procent, maar nu is de onderneming daar niet meer zo zeker van.
Dit heeft ook gevolgen voor de winst per aandeel, voorziet Booking. Gecorrigeerd voor een aantal posten zou die nog meer dan 10 procent moeten kunnen groeien. Maar eerder werd gedacht aan een groei rond de 15 procent.
