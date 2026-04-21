ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meneer Kaktus keert terug: Peter Jan Rens (75) in blauwe pyjama op de kermis

Beroemd
door Désirée du Roy
dinsdag, 21 april 2026 om 6:08
De blauwe pyjama van Meneer Kaktus is terug, maar het podium is niet langer het Mediapark: het zijn nu kermissen en braderieën waar Peter Jan Rens zijn publiek weer opzoekt.
In zijn oude, herkenbare outfit speelt hij een geïmproviseerde Meneer Kaktus-show tussen de suikerspinnen en grijpkasten, ver weg van de glitter van zijn televisiejaren. Rens, die zelf zegt dat hij „er best wel een puinhoop van heeft gemaakt, zowel in de liefde als zakelijk”, gebruikt zijn roerige verleden inmiddels als brandstof voor een biografie met onbekende verhalen.
Op de kermis blijkt zijn cultstatus onverminderd: mensen willen herinneringen ophalen, een handtekening, even terug naar de jaren tachtig en negentig. „Hoe mensen over me denken, interesseert me niet. Ik heb mijn leven weer op de rit”, zegt hij, terwijl hij onvermoeibaar doorgaat in diezelfde blauwe pyjama waarin hij ooit een Gouden Televizier-Ring won. Het is nostalgie met een rafelrand: een gevallen tv-ster die zijn publiek terugvindt tussen de botsauto’s.

Zakelijke kwesties en faillissementen

  • In zijn ondernemerscarrière liet hij volgens diverse verslaggeving een spoor van onbetaalde rekeningen en schulden achter, onder meer via BV’s binnen de zogeheten Kaktus Holding.
  • Zeventien ondernemers bleven zitten met ruim 78.000 euro aan openstaande facturen bij een project in Alkmaar; ook zou er een belastingschuld van zeker 20.000 euro zijn geweest.
  • Rond 2009 ging de Kaktus Holding failliet; vlak daarvoor werd zijn huis in Amsterdam voor circa acht ton aan zijn toenmalige partner overgedragen, waarna zij met grote schulden achterbleef.
  • In 2017 werd hij opnieuw persoonlijk failliet verklaard op vordering van onder anderen Emile Ratelband.

Relaties en privé-affaires

  • Hij is twee keer getrouwd geweest en kreeg in totaal drie dochters (één als donorvader, twee uit zijn tweede huwelijk).
  • De relatie met zijn ex-partner Virginia van Eck eindigde in een vechtscheiding, met rechtszaken, dwangsommen tot duizenden euro’s en conflicten over de kinderen, waarover hij zelf uitgebreid in de media sprak.
  • In recente jaren kampte hij ook met verlies van zijn woning, waarna vriend Johan Vlemmix hem tijdelijk in huis nam; de twee wonen volgens entertainmentmedia zelfs samen.

