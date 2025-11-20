Hongarije wil dat EU-geldstroom naar Oekraïne stopt om corruptie

BRUSSEL (ANP/RTR) - Hongarije vindt dat de Europese Unie geen geld meer aan de Oekraïense regering moet geven na berichten over corruptie in dat land. De anticorruptiediensten onderzoeken de verduistering van mogelijk 100 miljoen dollar in de energiesector.

De Hongaarse buitenlandminister Péter Szijjártó sprak voor een overleg met EU-ambtgenoten in Brussel over een "corrupt systeem" in Oekraïne. Ook haalde hij uit naar Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. "In plaats van de betalingen stop te zetten en onmiddellijke financiële duidelijkheid te eisen, wil ze nog eens 100 miljard naar Oekraïne sturen. Dat is krankzinnig", zei hij.

In het corruptieschandaal komen bekende namen langs. Twee ministers die worden genoemd, zijn inmiddels ontslagen. De hoofdverdachte is een bekende van president Volodymyr Zelensky, die in zijn verkiezingscampagne beloofde de corruptie in Oekraïne aan te pakken. Oekraïne moet bovendien corruptie tegengaan als het lid wil worden van de Europese Unie.