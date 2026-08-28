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FNV kondigt stakingen bij wasserijen aan voor betere cao

Economie
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 10:09
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UTRECHT (ANP) - Medewerkers van wasserijen dreigen binnenkort te gaan staken. Dat kondigt vakbond FNV aan na vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao voor de 8000 tot 9000 mensen die in de textielverzorgingsbranche werken.
De vakbond zegt later bekend te maken waar en wanneer werknemers het werk neerleggen. Onder de branche vallen grote industriële wasserijen en kleinere wasserettes die onder meer kleding, linnengoed en ander textiel wassen voor de industrie, de zorg, hotels en horeca.
De huidige cao loopt eind deze maand af. De leden van FNV hebben een eindbod van de werkgevers afgewezen. De vakbond stelde daarop een ultimatum, maar omdat er geen reactie vanuit de werkgevers zou zijn gekomen, kondigt FNV acties aan.
FNV eist onder meer een structurele loonsverhoging van 6 procent en automatische prijscompensatie, zodat de lonen voortaan meestijgen met de inflatie. Ook wil de vakbond maatregelen om werknemers gezond hun pensioen te laten halen en de hoge werkdruk te verminderen.
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