Ruud de Wild kreeg tientallen doodsbedreigingen

NPO Radio 2-dj Ruud de Wild heeft de afgelopen weken "vele tientallen doodsbedreigingen" ontvangen na zijn gesprek met regisseur Julie Ng over de documentaire Meer dan Babi Pangang. Dat zegt PowNed-voorzitter Dominique Weesie.

"Het is schandalig wat hem is overkomen ", aldus Weesie. "De makers van de film mogen zo langzamerhand wel excuses aan Ruud gaan maken. Het is absurd hoe deze kwestie is geëscaleerd." De Wild zei maandag in de uitzending dat wat hem betreft de grens was bereikt toen zijn kinderen werden betrokken bij de discussie. "Ik weet hoe hard het binnenkomt als je kind opeens wordt aangesproken op dingen die jij als vader hebt gezegd of gedaan. Dat is niet in woorden te vatten."

PowNed is in principe niet van plan aangifte te doen. "Dat heeft toch geen zin", zegt Weesie. "Het zijn allemaal van die anonieme toetsenbordhelden." De zaak heeft volgens Weesie "ook zijn weerslag gehad op zijn kinderen, die erover op het schoolplein zijn aangesproken met de boodschap: je vader is een racist. Dat was voor Ruud de druppel. Daarom heeft hij even vrij genomen."

Weesie noemt in zijn blog ook de moord op Pim Fortuyn in 2002, die een grote invloed op De Wild heeft gehad. De LPF-politicus werd vermoord nadat hij te gast was in een uitzending van De Wild op 3FM. De Wild was getuige van de moord. "Ruud heeft ook nog een verleden en heeft van dichtbij meegemaakt wat er met Pim Fortuyn is gebeurd", schrijft Weesie. "Ik denk dat het daardoor bij hem nog net iets harder is binnengekomen. Dat vind ik echt verschrikkelijk voor Ruud en dat neem ik de makers van die film ook echt kwalijk."

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Rianne Letschert heeft De Wild veel sterkte gewenst en de bedreigingen veroordeeld. Die gaan "alle perken te buiten", zegt ze. "In dit land gaan we respectvol met elkaar om", laat Letschert weten aan het ANP. "Dat geldt voor ons allemaal. En als je vindt dat iemand dat niet doet, of zich zelfs racistisch uitlaat, dan zijn er allerlei manieren om daar op een goede manier wat mee te doen, van het indienen van een klacht tot het doen van aangifte. Maar niet door bedreigingen."

De Wild, die na zijn verklaring wegliep uit de uitzending, is naar verwachting een week niet op NPO Radio 2 te horen.