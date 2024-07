'Forens moet op de motor'

Werkgevers zouden de motor meer actief moeten promoten bij hun werknemers. Daarvoor pleit de RAI Vereniging, die erop wijst dat opvallend veel jongeren hun motorrijbewijs halen, in De Telegraaf. "Dat zijn de werknemers van de toekomst."

Een flink deel van de forenzen zou best de motor willen overwegen, blijkt uit cijfers. Maar dan moeten bedrijven wel bepaalde stappen zetten. "Denk aan het zorgen voor parkeerplaatsen", zegt een woordvoerster van de organisatie. "En je moet een plek hebben waar je je kan omkleden en waar je de helm veilig kan opbergen. Ook kunnen werkgevers overwegen om een kilometervergoeding aan te bieden voor woon-werkverkeer."

De RAI ziet in de motor een oplossing voor een deel van het fileprobleem. Bovendien zijn motoren minder vervuilend. Voor elektrische motoren geldt dat het ook financieel aantrekkelijk is; je betaalt er geen motorrijtuigenbelasting over.