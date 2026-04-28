Taylor Swift laat haar stem en uiterlijk als merk registreren om AI-misbruik aan te pakken

door Désirée du Roy
dinsdag, 28 april 2026 om 6:37
Taylor Swift laat haar stem en beeltenis als merk registreren om AI-misbruik aan te pakken. Nieuwe juridische strategie moet deepfakes en nep-reclames afremmen.
Taylor Swift zet een nieuwe stap in de strijd tegen AI-misbruik: ze wil haar stem én haar beeltenis als merk vastleggen. Daarmee probeert ze een juridisch schild op te bouwen tegen deepfakes, nep-reclames en door AI gegenereerde versies van zichzelf.
Het gaat niet om een algemeen verbod op imitatie, maar om concrete merkaanvragen bij het Amerikaanse patent- en merkenbureau. Twee aanvragen gaan over geluidsmerken – de herkenbare openingszinnen “Hey, it’s Taylor Swift” en “Hey, it’s Taylor” – een derde over een specifiek beeld van Swift met roze gitaar en glinsterende bodysuit op een roze podium. Juristen hopen dat zo’n geregistreerd merk meer slagkracht geeft tegen AI-platforms en adverteerders die met haar ‘digitale dubbelganger’ aan de haal gaan.
Swift is niet de eerste: acteur Matthew McConaughey liet eerder al zijn iconische “Alright, alright, alright” vastleggen. Toch is het juridisch terrein nog grotendeels onontgonnen; rechters hebben deze “trademark yourself”-strategie in de AI-context nog nauwelijks getest. Maar voor beroemdheden die al zijn geconfronteerd met ongewenste AI-porno, nepsteun aan politici of misleidende chatbots, wordt Swift zo een testcase voor de vraag: hoeveel controle kun je in het AI-tijdperk nog over jezelf terugwinnen?

191702428 l normal none

NRG-Stadium-Houston-869x578

ANP-556111976

xxxl

1920_ahnieuwewinkelhoofddorp

243665617_m

