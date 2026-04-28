Dodental Amerikaanse aanval op school in Iran bijgesteld naar 155

Het dodental van de Amerikaanse aanval op een basisschool in Iran op de eerste dag van de oorlog is bijgesteld naar 155, melden Iraanse staatsmedia. Eerder werden 175 dodelijke slachtoffers gemeld.

Bij de aanval in Minab op 28 februari kwamen 73 jongens en 47 meisjes om het leven. Ook 26 leraren, 7 ouders, een schoolbuschauffeur en een medewerker van de apotheek naast de school kwamen om.

Uit de voorlopige bevindingen van een Amerikaans militair onderzoek bleek dat de school geraakt werd door een Amerikaanse kruisraket, berichtte The New York Times eerder. Bij het bepalen van het doelwit zou een fout zijn gemaakt.