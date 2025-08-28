Will Smith betrapt op gebruik AI-publiek bij promotie rapcomeback, bekijk hier de tragische beelden

De getormenteerde 'Fresh Prince' Will Smith wil zijn rapcarrière nieuw leven inblazen. Maar de comeback wordt nu al overschaduwd door een bizar schandaal: hij gebruikt enthousiast neppubliek in promotievideo’s en dweept zelfs met adorerende kankeroverlevers die door de AI-engine zijn verzonnen.

Op Smiths officiële YouTube-kanaal verschenen deze maand beelden waarop dichte mensenmassa’s zijn naam scanderen en juichend hun handen in de lucht steken. Maar oplettende kijkers merkten al snel dat er iets niet klopte. Fans bewogen exact hetzelfde, er zaten glitches in het beeld en de menigte leek eerder door een computer dan door een camera vastgelegd.

AI-monsters

“Oké, deze man heeft duidelijk een vernederingsfetisj,” schreef iemand in de reacties. “Er is geen andere verklaring voor het plaatsen van een publiek vol AI-monsters met spandoeken waarop zijn naam verkeerd gespeld staat.”

Een ander reageerde cynisch: “Stel je voor dat je zo rijk en beroemd bent, en tóch AI-beelden van een publiek en bot-reacties onder je video nodig hebt. Tragisch, man. Je was ooit cool.”

Smith, inmiddels 56, brak in de jaren tachtig door met DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince en scoorde later megahits als 'Gettin’ Jiggy With It' en 'Miami'. Daarna werd hij vooral filmster in blockbusters als 'Men in Black', 'Bad Boys' en 'I Robot'. Een groot rapalbum bracht hij al meer dan tien jaar niet meer uit.

Oscar-klap

Zijn terugkeer naar muziek komt op een kwetsbaar moment. Sinds de beruchte Oscar-slap in 2022, toen hij Chris Rock op het podium sloeg, kampt Smith met imagoschade. Hij kreeg een ban van tien jaar bij het Hollywood -feestje en zijn carrière ging bergafwaarts.

De AI-rel maakt zijn comeback er niet geloofwaardiger op. In plaats van een authentiek publiek, lijkt Smith te vertrouwen op digitale fans. En dat voedt precies het beeld waar hij vanaf wil: een gevallen ster die wanhopig vecht voor erkenning en aanzien.

Creepy

Smith is momenteel op tour in het Verenigd Koninkrijk. Hieronder zijn de trieste AI-beelden te zien die op Smiths officiële YouTube-kanaal verschenen: