Europese landen veroordelen Russische aanval op EU-gebouw

Samenleving
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 11:02
BRUSSEL (ANP) - Europese landen veroordelen de laatste Russische aanval op Kyiv, waarbij ook een gebouw van de EU-missie in Oekraïne is geraakt. "Dit is niet zomaar agressie, dit is een boodschap. Ons antwoord moet daadkrachtig zijn: meer sancties voor Rusland, Oekraïne sneller bewapenen", schrijft de Litouwse buitenlandminister Kęstutis Budrys op X.
Ook Portugal staat achter Oekraïne, schrijft het ministerie van Buitenlandse Zaken op X. "De Russische agressie die de vredesinspanningen ondermijnt en nu diplomatieke faciliteiten aanvalt, is onaanvaardbaar."
EU-ministers zijn de komende dagen bij elkaar voor een vergadering in Kopenhagen. Naar verwachting zal daar ook gesproken worden over een negentiende EU-sanctiepakket voor Rusland.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Noorwegen, dat geen lid is van de EU maar wel van het Schengengebied, schrijft op X: "We dringen er bij Rusland op aan de oorlog onmiddellijk te beëindigen. Onze reactie is een nog sterkere steun voor Oekraïne."
