Belarus boos over sluiting grens door buurland Litouwen

MINSK (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Belarussische president Aleksandr Loekasjenko heeft boos gereageerd op het besluit van Litouwen om de grenzen met Belarus te sluiten. Hij spreekt van "krankzinnige oplichterij" en beschuldigt het buurland van een hybride oorlog.

Litouwen sloot zondag de grensovergangen na een reeks incidenten met ballonnen, die leidden tot verstoringen van het vliegverkeer. Smokkelaars zouden die ballonnen gebruiken om illegale sigaretten te vervoeren.

De Litouwse premier Inga Ruginiene zei maandag dat de krijgsmacht voortaan de ballonnen mag neerhalen. Ze noemde de stappen "een signaal aan Belarus dat geen enkele hybride aanval hier zal worden getolereerd en dat we alle strengste maatregelen zullen nemen om zulke aanvallen te stoppen". De regering besluit woensdag of de sluiting voor onbepaalde tijd wordt verlengd.

De relatie tussen Litouwen en Belarus is al jaren gespannen.