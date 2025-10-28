ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Belarus boos over sluiting grens door buurland Litouwen

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 11:14
anp281025098 1
MINSK (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Belarussische president Aleksandr Loekasjenko heeft boos gereageerd op het besluit van Litouwen om de grenzen met Belarus te sluiten. Hij spreekt van "krankzinnige oplichterij" en beschuldigt het buurland van een hybride oorlog.
Litouwen sloot zondag de grensovergangen na een reeks incidenten met ballonnen, die leidden tot verstoringen van het vliegverkeer. Smokkelaars zouden die ballonnen gebruiken om illegale sigaretten te vervoeren.
De Litouwse premier Inga Ruginiene zei maandag dat de krijgsmacht voortaan de ballonnen mag neerhalen. Ze noemde de stappen "een signaal aan Belarus dat geen enkele hybride aanval hier zal worden getolereerd en dat we alle strengste maatregelen zullen nemen om zulke aanvallen te stoppen". De regering besluit woensdag of de sluiting voor onbepaalde tijd wordt verlengd.
De relatie tussen Litouwen en Belarus is al jaren gespannen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp271025083 1

Gamechanger? Storm over PVV-hetze wakkert aan

0507653c98c9d4b0e24ba388785ba16e

Doodeng: Poetins Burevestnik, de nucleair aangedreven kruisraket met ‘onbeperkt’ bereik

shutterstock_2383005665

Zo herken je hoogbegaafdheid bij jonge kinderen: de vroege signalen

ANP-526198342

Hoeveel gas zit er nog in de bodem van de Noordzee?

Scherm­afbeelding 2025-10-27 om 16.27.55

Hamas-terrorist werkte jarenlang in Gaza voor Duitse publieke omroep ZDF

wilders trekt omstreden wetsvoorstellen voorlopig in1704707347

Wilders: liever iets meer honger in Afrika dan in Nederland

Loading