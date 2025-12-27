ECONOMIE
Wat blijft er over van een powerkoppel na twee keiharde klappen

Beroemd
door Dirk Kruin
zaterdag, 27 december 2025 om 6:54
gandr-collage
De hereniging van Jutta en Jake begint niet met champagne, maar met blauwe plekken. In Thialf ging de wereldkampioene onderuit op de 1000 meter, waardoor haar olympische ticket ineens allesbehalve zeker is. De KNSB kan haar nog een aanwijsplek geven, maar voor het eerst in jaren oogt Leerdam kwetsbaar, als topsportster én als merk.
Ook verloofde Jake Paul keert terug als verliezer. In Miami werd hij in de zesde ronde knock-out geslagen door oud-wereldkampioen Anthony Joshua; zijn kaak bleek op twee plaatsen gebroken en hij moet voorlopig door een rietje eten. “Ik ben dankbaar dat ik hier sta… Ik heb al op zo veel vlakken gewonnen in het leven,” zei Paul na afloop, terwijl hij met een miskleun in zijn gezicht toch de rol van winnaar probeerde vast te houden.​
Zo wordt hun powerkoppel‑verhaal plots een kwetsbaar sprookje. De schaatser die de tijd wil temmen en de influencer‑bokser die de klappen opzoekt, staan allebei op achterstand. Hun echte comeback begint pas als de camera’s weggedraaid zijn: in de stilte van het krachthonk, de behandelkamer en de hotelkamer, waar twijfel en ambitie vechten om voorrang.

