Trump wil Dulles Airport en Penn Station naar hem vernoemen

De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Washington Dulles International Airport in de hoofdstad en treinstation Pennsylvania Station in New York naar hem worden hernoemd. In ruil daarvoor zou hij bereid zijn om miljarden dollars aan financiering vrij te geven voor het belangrijke spoorproject Gateway tussen New York en New Jersey, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters.

Volgens ingewijden liet de regering-Trump aan de Democratische senator Chuck Schumer weten dat de financiering zou worden hervat als de luchthaven en het treinstation zijn naam zouden krijgen, melden ook Amerikaanse media zoals Politico. Schumer wees het voorstel af en liet het Witte Huis weten dat Trump niet de bevoegdheid heeft om zulke naamswijzigingen door te voeren.

De regering houdt sinds oktober federale financiering tegen voor het circa 16 miljard dollar kostende Gateway-project. Officieel gebeurt dat om een onderzoek naar de rol van diversiteits- en inclusiebeleid bij het toekennen van contracten.