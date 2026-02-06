ECONOMIE
Eerste ministers kabinet-Jetten bekend

Politiek
door Dirk Kruin
vrijdag, 06 februari 2026 om 6:14
De eerste namen van de 'nieuwe' minsters beginnen bekend te worden. Bij de VVD zijn de 'nieuwe' minsters vooral oude ministers. Yesilgöz verruilt de Kamer voor het kabinet en wordt vicepremier en minister van Defensie.
Verder gaat Sophie Hermans van het ministerie van Klimaat en Groene Groei naar Volksgezondheid.
VVD-stemmenkanon Vincent Karremans verruilt het ministerie van Economische Zaken voor het, voor de VVD belangrijke, departement van Infrastructuur. David van Weel, nu nog minister van Buitenlandse Zaken en minister van Asiel, keert terug als minister van Justitie en Veiligheid.
Eerder werd al bekend dat Eelco Heinen verder mag als minister van Financiën. Voor de nieuwe post van Werk en Participatie kiest de VVD voor de arbeidsmarktspecialist Thierry Aartsen, nu nog staatssecretaris Openbaar Vervoer, die dus minister wordt.

Zeker bekende  ministers

  • Rob Jetten (D66) – minister‑president, Minister van Algemene Zaken.
  • Dilan Yeşilgöz (VVD) – minister van Defensie én vicepremier.
  • David van Weel (VVD) – minister van Justitie en Veiligheid.
  • Eelco Heinen (VVD) – minister van Financiën (blijft aan in die post).
  • Sophie Hermans (VVD) – minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
  • Vincent Karremans (VVD) – minister van Infrastructuur en Waterstaat.
  • Thierry Aartsen (VVD) – minister van Werk en Participatie.
  • Rianne Letschert (D66) – minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
VVD‑staatssecretarissen die al genoemd zijn
  • Judith Tielen (VVD) – staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
  • Eric van der Burg (VVD) – staatssecretaris van Binnenlandse Zaken – Koninkrijksrelaties en Slagvaardige Overheid.
  • Silvio Erkens (VVD) – staatssecretaris van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur.

Wat nog niet rond is

Voor veel D66‑ en CDA‑ministersposten (bijvoorbeeld Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken, Economische Zaken, Sociale Zaken, Landbouw) is de verdeling per partij wel vastgelegd, maar zijn de namen van de personen nog niet publiek bevestigd.

