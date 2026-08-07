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Dikke Van Dale neemt vulvalippen op in woordenboek

Cultuur
door Redactie
vrijdag, 07 augustus 2026 om 7:14
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De Dikke Van Dale gaat het woord vulvalippen toevoegen aan het woordenboek, heeft de uitgeverij volgens de NOS bekendgemaakt. Dat gebeurt na jarenlange campagne van actiegroepen Dolle Mina's en Schaamteloos.
Zij pleiten al langer voor een "anatomisch correcte benaming" naast het bestaande woord schaamlippen, dat volgens de actiegroepen stigmatiserend is. Het woord schaam zou volgens hen een negatieve lading geven aan een lichaamsdeel waar niets mis mee is.
Met de opname van het woord krijgt de term een officiële status in de Nederlandse taal. Ook de in 2022 overleden hoogleraar seksuologie en voorvechter van emancipatie Ellen Laan pleitte hier al voor.
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