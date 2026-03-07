Honkballer Rafaela hoopt dat WBC net zo afloopt als EK 1988

MIAMI (ANP) - Honkballer Ceddanne Rafaela wil zaterdagavond een reactie van de Nederlandse honkballers zien in het duel met Nicaragua op de World Baseball Classic (WBC). "We zijn één inning uit elkaar gevallen", zei hij vlak na de verloren openingswedstrijd van Oranje op het officieuze WK tegen Venezuela (6-2) in het stadion van Miami Marlins. "Dat mag ons niet gebeuren, maar nu moeten we onszelf revancheren."

De ploeg van bondscoach Andruw Jones maakte een goede indruk in de eerste vier innings, maar verspeelde in de vijfde inning vier punten nadat pitcher Jaydenn Estanista op de heuvel was verschenen. De ploeggenoot van Rafaela had zijn zenuwen duidelijk niet onder controle voor 20.000 toeschouwers in het stadion van de Miami Marlins. Het ging van kwaad tot erger, totdat hij naar de kant werd gehaald. Nederland kon de opgelopen schade niet herstellen en verloor met vier punten.

De 25-jarige Rafaela, geboren in Willemstad, draagt een opvallende oranje handschoen op de zesde editie van het officieuze WK. De print refereert aan het shirt dat de spelers van het Nederlands elftal in 1988 droegen toen ze het EK wonnen. Het was een cadeau van de kledingsponsor van de speler van de Boston Red Sox, die vorig seizoen de Gold Glove Award won voor zijn sterke defensieve spel.

Succes is ver weg

Die oranje handschoen werd duidelijk zichtbaar toen Rafaela na een indrukwekkende snoekduik een bal ving. "Die handschoen inspireert me", zegt de center fielder die 12 jaar na de gewonnen EK-finale van het Nederlands elftal werd geboren. "Maar ik ken Ruud Gullit en Marco van Basten wel", benadrukt hij. "Ik ben een liefhebber van voetbal en weet dat dit de grootste prijs is die een Nederlandse ploeg in teamverband heeft gewonnen."

Succes in de WBC is ver weg na de nederlaag tegen Venezuela. Alleen de twee beste ploegen van de poule gaan door naar de kwartfinale. Oranje speelt nog tegen Nicaragua, Israël en de Dominicaanse Republiek, die met zoveel goede spelers bijna verplicht zijn de groep te winnen. "Maar wij zijn ook goed als we doen wat we moeten doen", weet Rafaela. "Dan moeten we maar tegen hen stunten."

Rafaela heeft de iconische omhaal van Van Basten in de EK-finale tegen de toenmalige Sovjet-Unie weleens teruggekeken. Hij wist niet dat Oranje het EK in 1988 begon met een nederlaag tegen de Sovjet-Unie door een doelpunt van Vasili Rats (1-0). "Meen je dat nou?", lacht hij. "Zie je nu wel dat er niets verloren is? Maar we moeten wel beter spelen nu, dat kunnen we ook."