Oude videogames op zolder? Deze bijzondere exemplaren kunnen tot 50.000 euro opleveren

Staat er bij jou nog een doos met oude videogames op zolder stof te vangen? Cd-roms, cartridges, vergeelde doosjes. Relikwieën uit een tijd waarin je nog naar een winkel ging om een spel uit te proberen, te huren of te kopen. Maar wie denkt dat al die oude spellen waardeloos zijn, kan zich wel eens flink vergissen.

Volgens experts kan zo’n vergeten gamecollectie namelijk een klein fortuin waard zijn. In sommige gevallen zelfs meer dan 50.000 euro. Nu alles digitaal is, van Netflix tot Steam, zijn fysieke games een uitstervend ras. En precies dat maakt ze zo waardevol. Zeldzaamheid, nostalgie en een perfecte staat blijken goud waard voor verzamelaars. Emma Knight van het Londense opslagbedrijf Urban Locker raadt mensen daarom aan hun ‘rommel’ eens goed uit te zoeken. Haar team dook in verkoopplatform eBay en schrok zich een hoedje van de bedragen.

Super Mario

Een van de grote uitschieters is Super Mario 64 uit 1996 voor de Nintendo 64. Heb je dit spel ooit gekocht en nooit geopend? Dan kan zo’n verzegeld exemplaar tot wel 15.000 euro opleveren. Zelfs een gebruikte versie kan nog ruim 500 euro waard zijn. Niet slecht voor een game die ooit in miljoenen huiskamers lag.

Zelda

De echte jackpot zit bij The Legend of Zelda: Ocarina of Time uit 1998. Dit spel wordt vaak genoemd als een van de beste games aller tijden. In fabrieksverzegelde staat wisselen exemplaren van eigenaar voor bedragen rond de 50.000 euro.

GTA 1 en andere zeldzaamheden

Ook de allereerste Grand Theft Auto uit 1997 doet het goed. Exemplaren gaan voor zo’n 1.500 euro over de digitale toonbank. En kenners verwachten dat die waarde nog gaat stijgen zodra GTA VI eindelijk verschijnt.

Een absolute zeldzaamheid is Lakers Vs Celtics voor de Sega Mega Drive. Het spel werd nooit officieel in Europa uitgebracht en er zouden slechts 13 exemplaren de fabriek van EA hebben verlaten. In goede staat leveren ze tot 6.500 euro op.