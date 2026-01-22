ECONOMIE
Turkse centrale bank verlaagt rente naar 37 procent

Economie
door anp
donderdag, 22 januari 2026 om 12:54
ANKARA (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Turkse centrale bank heeft het rentetarief voor de vijfde maand op rij verlaagd. Met de lagere leenkosten wil de centrale bank de Turkse economie stimuleren. De rente werd verlaagd met 1 procentpunt en bedraagt nu 37 procent. Economen hadden gerekend op een grotere renteverlaging van 1,5 procentpunt.
De nieuwe renteverlaging is mogelijk doordat de Turkse geldontwaarding in december verder is afgekoeld tot 30,9 procent. De inflatie nam daarmee voor de vierde maand op rij af. In december 2024 bedroeg de inflatie nog meer dan 44 procent, volgens officiële cijfers.
Volgens de centrale bank zijn er wel tekenen dat de inflatie in januari weer is opgelopen, met name door hogere voedselprijzen. De stijging van de onderliggende inflatietrend is volgens de centrale bank echter "beperkt".
De officiële inflatiecijfers van Turkije worden betwist door ENAG, een groep onafhankelijke economen die maandelijks eigen gegevens publiceert. Volgens ENAG bedroeg de Turkse inflatie in december iets meer dan 56 procent.
