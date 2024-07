The Economist: zo werd Taylor Swift stinkend rijk

Taylor Swift is een van de rijkste en meest succesvolle artiesten ter wereld. Haar huidige geschatte vermogen bedraagt $1,1 miljard, waarmee ze officieel miljardair is geworden in oktober 2023. Dit maakt haar de eerste muzikant die deze status heeft bereikt, uitsluitend door inkomsten uit haar muziek en optredens, zonder grote nevenactiviteiten zoals mode- of schoonheidslijnen.

Taylor Swift heeft een opmerkelijke reis afgelegd naar miljardairstatus, waarbij ze een combinatie van muzikaal talent, strategische zakelijke beslissingen en een toegewijde fanbase heeft benut. Hier is een gedetailleerd overzicht van hoe ze haar fortuin heeft opgebouwd.

Muziek en rechten

Een groot deel van Swift's rijkdom komt uit haar muziekcatalogus en royalties. Haar vroege carrière begon bij Big Machine Records, waar ze zes albums opnam. Echter, de rechten op de originele opnames (masters) bleven bij het label. Dit leidde tot een conflict toen de rechten werden verkocht aan Scooter Braun, wat Swift ertoe aanzette om haar oude albums opnieuw op te nemen onder de naam "Taylor's Version". Deze strategische zet zorgde ervoor dat ze meer controle kreeg over haar werk en aanzienlijk meer inkomsten genereerde uit de heruitgaven.

Eras Tour

Swift's Eras Tour, die begon in maart 2023, was een doorslaand succes en bracht meer dan $780 miljoen op in de VS alleen al. De tour is op weg om de hoogste opbrengst ooit te genereren voor een tournee, met een geschatte totale opbrengst van meer dan $1 miljard. De bijbehorende concertfilm, die ook succesvol was, droeg verder bij aan haar inkomsten.

Streaming en verkoop

Swift heeft ook aanzienlijke inkomsten gegenereerd uit streamingdeals. Alleen al in 2023 verdiende ze naar schatting $130 miljoen van Spotify, met een totaal van ongeveer $160 miljoen van alle streamingplatforms samen. Daarnaast heeft ze miljoenen verdiend met de verkoop van albums, zowel fysiek als digitaal.

Endorsements en merchandising

Naast haar muzikale inkomsten heeft Swift lucratieve endorsement deals met grote merken zoals Diet Coke, Keds, en CoverGirl. Deze deals hebben haar miljoenen opgeleverd. Ook merchandise van haar tours, zoals de Eras Tour, heeft aanzienlijke bedragen opgebracht; alleen al de merchandise van deze tour bracht naar schatting $87 miljoen op.

Vastgoedinvesteringen

Swift heeft een indrukwekkende vastgoedportefeuille opgebouwd ter waarde van ongeveer $150 miljoen, met eigendommen in Nashville, Los Angeles, Rhode Island en New York City.Deze investeringen hebben niet alleen bijgedragen aan haar rijkdom, maar ook aan haar financiële stabiliteit.

Filantropie

Ondanks haar enorme rijkdom heeft Swift ook aanzienlijke bedragen gedoneerd aan goede doelen. Ze heeft bijgedragen aan voedselbanken, onderwijsinitiatieven en rampenbestrijding, wat haar imago als een betrokken en genereuze beroemdheid versterkt.

Familie en Management

Swift's succes is ook te danken aan de nauwe samenwerking met haar familie. Haar ouders en broer spelen een belangrijke rol in het beheer van haar zakelijke belangen. Dit heeft haar in staat gesteld om een hecht en loyaal team om zich heen te verzamelen, wat cruciaal is geweest voor haar langdurige succes.

Conclusie

Taylor Swift's weg naar rijkdom is een combinatie van muzikaal talent, slimme zakelijke beslissingen en een toegewijde fanbase. Haar vermogen van meer dan $1,1 miljard is een bewijs van haar veelzijdigheid als artiest en zakenvrouw, en haar vermogen om te navigeren door de complexe wereld van de muziekindustrie.Door haar muziek, tours, slimme investeringen en strategische heropnames heeft Swift zichzelf gevestigd als een van de meest succesvolle en invloedrijke artiesten van deze tijd.