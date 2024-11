Zien: 'Pebble Picasso' maakt fenomenale kattenkunst op het strand

De Britse kunstenaar Justin Bateman (47) maakt prachtige mozaïeken, die voor iedereen in de vrije natuur zijn te bewonderen. Het is vergankelijke kunst . Na verloop van tijd verdwijnt het beeld onder invloed van weer, wind en water weer in het niets.

Het publiek kent de in Chiang Mai en Bali wonende kunstenaar ook wel als Pebble Picasso, zijn artiestennaam. Hij heeft al vele beroemdheden uitgebeeld door gekleurde kiezelsteentjes die hij vindt op het strand of in het bos op magistrale wijze te herschikken.

Maar dit filmpje van zijn creatie van een kleurrijke poes laat pas echt goed zien hoe groot het talent van Bateman is. De video op zijn Instagram-account is al meer dan 2,7 miljoen keer geliket:

Ook Marilyn Monroe en Mahatma Gandhi staan er gekleurd op: